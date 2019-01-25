شكرا لقرائتكم خبر عن أيادٍ سعودية شابة تعيد الحياة لقاطرة و3 عربات في 5 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نجحت أيادٍ سعودية شابة في إصلاح وترميم قاطرة وثلاث عربات وإعادتها إلى الخدمة إيذانا باستخدامها في رحلات بين الشرقية والعاصمة الرياض. ودشن رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح أمس (الخميس) المشروع ممتدحا جهود الكفاءات الوطنية الشابة من منسوبي الصيانة بالمؤسسة، الذين تولوا عمليات إصلاح القاطرة والعربات الثلاث داخل ورش المؤسسة بشكل كامل ما أسهم في تعزيز قيمة أصول المؤسسة من القاطرات والعربات وزيادة عمرها الافتراضي كنموذج أمثل للموارد المتاحة، وبما يرفع القدرة التشغيلية مع الترشيد في نفقات الصيانة عبر تحقيق الاستدامة.

من جانبه، أوضح مدير عام صيانة المتحركات المهندس سعيد الشهراني أن فترة إنجاز العمل تطلبت 5 أشهر، موضحا أن العمل مر بمراحل ثلاث؛ دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، عمليات التخطيط، وعمليات الإصلاح والتأهيل، وصولاً للتجارب والاختبارات الميدانية، ونتج عنه تجديد كامل لتلك العربات، مع مراعاة أدق المعايير الدولية في الجوانب الهندسية للخطوط الحديدية.

يشار إلى أن مشروع الإصلاح تضمن تجديد قاطرة، وعربة طاقة، وعربة خدمة، وعربة ركاب، ويأتي هذا العمل في ضوء سعي المؤسسة للاستفادة من أصولها، وقد تمت عملية الإصلاح والصيانة بأيدٍ وطنية من منسوبي إدارة الصيانة بالمؤسسة مع الدعم اللوجستي اللازم والإشراف العام من قبل إدارة المؤسسة، وذلك بعد إجراء فحص وتقييم للنواحي الفنية بما يضمن كفاءة العربات وتحقيقها لأدق مواصفات السلامة في الجانب التشغيلي بعد الإصلاح.