شكرا لقرائتكم خبر عن «متسوق خفي» يراقب أداء الفنادق السياحية وخدمات «تايم شير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

فعّلت هيئة السياحة المرحلة الأولى من برنامج المتسوق الخفي لمراقبة الخدمات المقدمة من مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للسياح، ويغطي المتسوق مجمل الأنشطة والمهن السياحية التي ترخصها الهيئة، وتشمل مرافق الإيواء السياحي، وكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، ومكاتب حجز وحدات الإيواء وتسويقها، والمرشدين السياحيين، وأيضا خدمات المشاركة في الوقت (تايم شير).

وينفذ برنامج المتسوق الخفي من خلال تكليف طرف من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بزيارات واختبار جوانب الخدمات المقدمة دون أي إشعار أو كشف عن هويته لضمان التقييم العلمي المستقل للأعمال المقدمة من فروع الهيئة في مختلف مناطق المملكة، بغرض الاهتمام بمساعدة المستثمرين وتسهيل إجراءات إدارة وممارسة النشاط لتوفير البيئة الصحية المناسبة للاستثمار وبالتالي إيجاد فرص للعمل.

وتعتمد آلية برنامج المتسوق الخفي على تكليف وتدريب أفراد من مسؤولي الهيئة أو خارجها لتطبيق إجراء معتمد يتضمن تقمص شخصية سائح يرغب في الحصول على حجز من مقدم الخدمات السياحية (إيواء سياحي، وكالات سفر، منظم رحلات) أو كسائح يتقدم بشكوى لإدارة فرع الهيئة عن تدني خدمات في أحد المرافق السياحية والهدف النهائي رصد جوانب التطوير والتحسين في الخدمة المقدمة في كافة مراحل العمل. وذلك لتحقيق جملة من الأهداف المتمثلة في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة، ومراجعة وتقييم الخدمات والإجراءات بشكل موضوعي ودوري ومستمر، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، كما يهدف البرنامج إلى التعرف على مستوى أداء ومهنية المسؤولين عن تقديم الخدمات في المنشآت السياحية والعمل على تطويرها لرفع مستوى الخدمة المقدمة من ممارسي الأنشطة السياحية وتخفيض نسبة الشكاوى. وسيتم استكمال تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج ليشمل جميع مناطق المملكة.