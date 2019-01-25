شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: رفع أعداد الغرف لـ600 ألف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل أن الهيئة تعمل ضمن خطتها لرفع عدد الغرف لأكثر من 600 ألف غرفة فندقية خلال عام 2020، من أكثر من 500 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2018.

وقال خلال مشاركته أمس (الخميس) في ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني: «من المهم الإشارة إلى ضرورة تحقيق طموحات السياح والمستثمرين في قطاع الفنادق، خصوصا أن المملكة تحتضن أكثر من 2000 فندق مرخص ومصنف، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية المفروشة إلى أكثر من 6000 منشأة مرخصة ومصنفة أيضا».

ونوه السماعيل إلى ضرورة تعزيز صناعة السياحة والتراث الوطني ضمن إطار رؤية المملكة 2030، سواء من خلال برامج تطوير المنشآت السياحية المتكاملة، أو عبر برامج الدعم والتحفيز للمشاريع السياحية في البلاد.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى تسيير جميع إجراءات الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، ولا شك أن التأشيرة السياحية الإلكترونية للسائح الدولي ستكون عند صدورها رافدا مهما للقطاع الفندقي والإرشاد السياحي في المملكة ومنظمي الرحلات وجميع القطاعات التي أصبحت حاليا جاهزة هي الأخرى لاستيعاب واستقبال السياح من خارج المملكة.

وطالب نائب رئيس الهيئة لقطاع الاستثمار جميع المستثمرين الموجودين في الملتقى، بضرورة التوسع في الاستثمارات السياحية وعدم التركيز على المدن الرئيسية فقط، خصوصا مع وجود الكثير من المشاريع المعتمدة وبدعم حكومي كبير، وإمكانات ضخمة، إذ تتجاوز الاستثمارات الحالية ملياري ريال.