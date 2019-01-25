شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون الرقابي والمحاسبي مع السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري مع المراجع العام لديوان المراجعة القومي بالسودان الطاهر مالك أمس (الخميس) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بالعاصمة السودانية (الخرطوم).

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهازين في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، وفي إطار الأحكام والمبادئ الرئيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها كلا الجهازين.

وأشار رئيس ديوان المراقبة العامة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً للتعاون المستمر بين الأعضاء في المنظمة العربية للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الارابوساي).

وبين أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الديوانين، ضمن لقاءات ودورات تدريبية مشتركة، من خلال تشكيل لجان وفرق عمل لتحديد آلية العمل ومواعيد التنفيذ.

وعلى هامش الزيارة، استقبل رئيس المجلس الوطني الدكتور إبراهيم أحمد في مكتبه بمقر المجلس رئيس ديوان المراقبة العامة، وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات السعودية السودانية.

ونوه رئيس الديوان بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل والمثمر مع ديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني على الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لتوفير مقومات الرقابة الفعالة للحفاظ على المال العام وترشيد استخداماته.