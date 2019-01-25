شكرا لقرائتكم خبر عن مترجمون من حملة الدكتوراه والماجستير في هيئة المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) بدأ فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة أمس الأول (الأربعاء)، إجراءات قبول المتقدمين لشغل وظائف «مترجم» لمساندة أعمال الهيئة في خدمة ضيوف الرحمن والزائرين خلال موسم الحج القادم. بدأ فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة أمس الأول (الأربعاء)، إجراءات قبول المتقدمين لشغل وظائف «مترجم» لمساندة أعمال الهيئة في خدمة ضيوف الرحمن والزائرين خلال موسم الحج القادم. وبلغ عدد المتقدمين 166 مترجماً من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في عدة لغات، إذ سيتم توزيع من يتم قبولهم على المراكز التوجيهية الموسمية للهيئة «البقيع، الشهداء، الخندق، قباء، ومسجد الميقات، إضافةً إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي» للقيام بأعمال الترجمة فيما يتعلق ببيان الزيارة الشرعية وآدابها للزائرين.



كانت هذه تفاصيل خبر مترجمون من حملة الدكتوراه والماجستير في هيئة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.