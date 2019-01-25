شكرا لقرائتكم خبر عن حصر كافة المرافق الحكومية والخاصة المهيأة لـ«الترفيه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن تنظيم الهيئة العامة للترفيه، منح الهيئة صلاحيات القيام بـ 4 أعمال تنفيذية حتى إنشاء صندوق تنمية قطاع الترفيه، وستنسق الهيئة مع الصندوق لوضع آلية يباشر بموجبها الصندوق أعماله.

ووفقا للتنظيم، تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، عبر الارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، عبر 15 هدفا موضوعا، أهمها: «إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية والخاصة المهيأة لاستضافة الأنشطة الترفيهية، اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه، وضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم القطاع بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص، وإقامة الدورات التدريبية، وضع معايير لإقامة النشاطات الترفيهية، وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه ذات مستوى احترافي عال، إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الأنشطة وتقييمها، الترخيص لإقامة النشاطات الترفيهية والإشراف عليها، وضع ضوابط لمحتويات الترفيه بما يتناسب مع الهوية الإسلامية، قياس رضا العملاء في قطاع الترفيه، التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات وبيوت الخبرة، استضافة المحافل الدولية والمعارض والمنتديات المحلية والدولية، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية».

وستعمل الهيئة حاليا على: «دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تقيمها الجهات الحكومية، العمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي بما يتناسب مع الهوية الإسلامية، وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته وتطويره، تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، مع تحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة».