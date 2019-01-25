شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يشعل «العزل» بجامعة الإمام.. ولا إصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

سيطرت فرق الدفاع المدني في المنطقة الشرقية على حريق محدود نشب في مخزن مواد العزل الحراري بأحد المباني قيد الإنشاء في المدينة الجامعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك في الساعة الـ11 صباح أمس (الخميس)، ولم تسجل أي إصابات، إلا أنه تضرر جزء من المبنى الذي يتكون من 3 أدوار.

وأكد المتحدث باسم الجامعة مدير عام العلاقات العامة والإعلام الجامعي المهندس طفيل اليوسف أن فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية قامت بجهود كبيرة لإخماد الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، منوها بسرعة استجابة الدفاع المدني.

في السياق ذاته، قامت فرق الأمن والسلامة بالجامعة بتحذير وتنبيه منسوبي ومنسوبات الجامعة كافة من الحريق، وسحب المركبات الموجودة والقريبة من موقع الحادثة، رغم انتشار ألسنة النيران التي شوهدت من مناطق بعيدة، ولم تتأثر أيضا العملية التعليمية في الجامعة، إذ استمرت الدراسة وفقا للآلية المعتادة يوميا؛ نظرا لاشتعال الحريق في مبنى بعيد كليا عن الكليات الدراسية سواء بالنسبة لكليات الطلاب أو الطالبات، فضلا عن استمرار المكاتب الإدارية في العمل الاعتيادي.

وذكرت الطالبة زهراء أحمد (بالسنة التحضيرية في الجامعة) أن الحريق لم يعطل الدراسة مطلقا؛ كونه بعيدا عن الكليات.