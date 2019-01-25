شكرا لقرائتكم خبر عن «عين الصقر» وطائرات بدون طيار ترصد تعديات الأراضي في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) أكد أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز التزام إمارة المنطقة بتنفيذ المشروعات التقنية وفق أفضل المعايير. وقال إن التقنية تعد واحدة من أهم محاور التنمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بما يكفل سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، وتأكيداً لأهمية التعاملات التقنية، ودورها المهم في المتابعة الإدارية وتسهيل التواصل بين المراجعين والإمارة، وتقديم خدمة إلكترونية فاعلة سواءً للعمل الداخلي أو خدمة المراجع من موقعه دون الحضور. وكان أمير المنطقة اطلع أمس (الخميس) على سير العمل بمشروعات تقنية المعلومات بالإمارة واستمع لشرح من مدير تقنية المعلومات بإمارة المنطقة يوسف الحربي، عن خطط ومبادرات إدارة تقنية المعلومات وسير العمل في مركز التحكم لإدارة الأزمات والكوارث من خلال أنظمة الاتصال المرئي والمسموع، وتهيئته وبنائه ليكون مركزاً لتنبؤات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية بالمنطقة عبر نظام فعال يوفر المعلومات والإنذارات بوقتٍ مبكر، ما يساعد على إدارة الأزمة وكيفية الوقاية منها ومعالجتها. كاشفاً عن طريقة عمل المبنى الذكي الذي يهدف إلى تحويل مبنى الإمارة إلى مبنى ذي هوية واحدة من خلال وجود شاشات رقمية ثابتة ومتحركة، ذات دقة وجودة عالية مرتبطة بقواعد بيانات متجددة. وبين الحربي آلية عمل مشروع الإدارة الإلكترونية للتعديات «عين الصقر»، الذي يتم من خلاله متابعة أي استحداث أو تعديات على الأراضي الحكومية بشكل إلكتروني.

أكد أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز التزام إمارة المنطقة بتنفيذ المشروعات التقنية وفق أفضل المعايير. وقال إن التقنية تعد واحدة من أهم محاور التنمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بما يكفل سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، وتأكيداً لأهمية التعاملات التقنية، ودورها المهم في المتابعة الإدارية وتسهيل التواصل بين المراجعين والإمارة، وتقديم خدمة إلكترونية فاعلة سواءً للعمل الداخلي أو خدمة المراجع من موقعه دون الحضور. وكان أمير المنطقة اطلع أمس (الخميس) على سير العمل بمشروعات تقنية المعلومات بالإمارة واستمع لشرح من مدير تقنية المعلومات بإمارة المنطقة يوسف الحربي، عن خطط ومبادرات إدارة تقنية المعلومات وسير العمل في مركز التحكم لإدارة الأزمات والكوارث من خلال أنظمة الاتصال المرئي والمسموع، وتهيئته وبنائه ليكون مركزاً لتنبؤات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية بالمنطقة عبر نظام فعال يوفر المعلومات والإنذارات بوقتٍ مبكر، ما يساعد على إدارة الأزمة وكيفية الوقاية منها ومعالجتها. كاشفاً عن طريقة عمل المبنى الذكي الذي يهدف إلى تحويل مبنى الإمارة إلى مبنى ذي هوية واحدة من خلال وجود شاشات رقمية ثابتة ومتحركة، ذات دقة وجودة عالية مرتبطة بقواعد بيانات متجددة. وبين الحربي آلية عمل مشروع الإدارة الإلكترونية للتعديات «عين الصقر»، الذي يتم من خلاله متابعة أي استحداث أو تعديات على الأراضي الحكومية بشكل إلكتروني.

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