أمير الرياض يستقبل مسؤولين بـ«هيئة الأمر بالمعروف»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه أمس (الخميس) وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا المكلف الدكتور تركي عبدالله الشليل، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المكلف ماجد بن سليمان الحسين، اللذين قدما للسلام عليه عقب تكليفهما في منصبيهما.

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه أمس (الخميس) وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا المكلف الدكتور تركي عبدالله الشليل، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المكلف ماجد بن سليمان الحسين، اللذين قدما للسلام عليه عقب تكليفهما في منصبيهما.

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