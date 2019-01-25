شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستعرض برامج الهلال الأحمر ويستقبل الفالح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة أمس مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة فيصل حواس الشمري، منوها بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تساهم في إنقاذ أرواح البشر، مقدما شكره لجميع العاملين في هذا القطاع.

كما استمع لأنشطة الهلال الأحمر والبرامج التي ينفذها بالشراكة المجتمعية واللجان التطوعية، إضافة لمهمات لجنة أصدقاء الهلال الأحمر والأدوار المنوطة بها، التي تضم عدداً من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بهذا الجانب.

من جانب آخر، استقبل أمير الجوف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عادل بن مبارك الفالح، بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للغرفة. وتمنى أمير المنطقة للفالح التوفيق لخدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص وتمثيلهم بما يليق بدورهم الاقتصادي والتنموي.