شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية للجنة إصلاح ذات البين: فعّلوا ثقافة التسامح والعفو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أهمية تفعيل دور لجنة إصلاح ذات البين في نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط. جاء ذلك لدى استقباله أمس (الخميس) رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل، الذي قدم تقريراً عن أعمال اللجنة لعام 1439. من جانبه، أكد الدكتور أبا الخيل أن اللجنة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمقترحات وفق توجيهاته خلال الفترة القادمة، سعياً للإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم.

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أهمية تفعيل دور لجنة إصلاح ذات البين في نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط. جاء ذلك لدى استقباله أمس (الخميس) رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل، الذي قدم تقريراً عن أعمال اللجنة لعام 1439. من جانبه، أكد الدكتور أبا الخيل أن اللجنة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمقترحات وفق توجيهاته خلال الفترة القادمة، سعياً للإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم.

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