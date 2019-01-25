شكرا لقرائتكم خبر عن الدواسر: رصاصة فرح مرتدة تستقر في رئة طفلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام بطلق ناري مرتد من قاعة أفراح بوادي الدواسر. وطبقا لتقارير طبية، فإن الصغيرة أصيبت في الصدر أثناء وجودها في فناء منزل أسرتها ليتم نقلها للعلاج في مدينة الملك سعود الطبية، وخضعت للجراحة بواسطة فريق طبي متخصص بقيادة استشاري جراحة الإصابات الدكتور محمد السناني، ونجح الفريق في استخراج الرصاصة من الرئة اليمني. وأفادت المدينة الطبية بأن الطفلة غادرت المستشفى بصحة جيدة في اليوم الرابع من تعرضها للإصابة.

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام بطلق ناري مرتد من قاعة أفراح بوادي الدواسر. وطبقا لتقارير طبية، فإن الصغيرة أصيبت في الصدر أثناء وجودها في فناء منزل أسرتها ليتم نقلها للعلاج في مدينة الملك سعود الطبية، وخضعت للجراحة بواسطة فريق طبي متخصص بقيادة استشاري جراحة الإصابات الدكتور محمد السناني، ونجح الفريق في استخراج الرصاصة من الرئة اليمني. وأفادت المدينة الطبية بأن الطفلة غادرت المستشفى بصحة جيدة في اليوم الرابع من تعرضها للإصابة.

كانت هذه تفاصيل خبر الدواسر: رصاصة فرح مرتدة تستقر في رئة طفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.