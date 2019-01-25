شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» لعملائها: احذروا المنتحلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حذرت شركة المياه الوطنية من التعامل مع غير منسوبيها ممن لا يحملون ما يثبت انتماءهم للشركة، أو ممن يدعون أنهم من مقاولي الشركة الذين لا يحملون بطاقات التعريف الرسمية، أو المركبات التي لا تحمل هوية الشركة. وأكدت الشركة في بيان صحفي أمس (الخميس) حرصها على مصالح عملائها، والحفاظ على حقوقهم، وضمان المصداقية في جميع الخدمات.

وأوضحت أن هناك آلية متبعة دأبت على تطبيقها أثناء تسجيل منسوبيها الميدانيين ملاحظاتهم الخاصة بحماية البيئة والهدر المائي والمرافق العامة، محذرة من انتحال هوية الشركة بأي صفة، أو إقحامها في أي التزامات أو مسؤولية، مؤكداً أن ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية والملاحقة والمساءلة القانونية.

ودعت الشركة عملائها إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات غير مسؤولة في ما يخص التوصيلات المنزلية لخدمات المياه أو الصرف الصحي، أو تسويق أدوات الترشيد وبيعها، أو فرض غرامات، أو فحص العدادات.