شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عسكري سعودي يبحث التعاون الدفاعي مع باكستان والان مع التفاصيل

أجرى وفد عسكري سعودي رفيع يرأسه الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، محادثات مع قائد #الجيش_الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه في مقر قيادة القوات المسلحة الباكستانية في ختام زيارته لباكستان.

وذكر بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا الأوضاع #الجيوإستراتيجية والقضايا المتعلقة بالتعاون الدفاعي الثنائي، حيث أثنى الطرفان على مستوى التبادل والتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين بما في ذلك التدريب وبناء القدرات القتالية.

ولدى وصول الوفد السعودي لمقر قيادة القوات المسلحة الباكستانية تم استعراض حرس الشرف احتفاء برئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والذي قام بوضع إكليل من الزهور على نصب الشهداء.

وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي قد منح الفريق الأول الركن فياض الرويلي وسام "الامتياز" العسكري اعترافا وتقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرت المراسم في القصر الرئاسي في إسلام آباد بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول زبير حيات وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

وثمن الرئيس الباكستاني علاقات بلاده بالسعودية، مؤكدا حرص إسلام آباد على تعزيز التعاون مع الرياض في كافة المجالات، كما دعا الرئيس الباكستاني إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التصنيع الحربي.

كما التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال الزيارة برئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق أول زبير حيات، حيث ترأس الوفد السعودي في الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة العسكرية السعودية الباكستانية العليا في مقر رئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، كما التقى الرويلي خلال الزيارة بقائد القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار مجاهد أنور.