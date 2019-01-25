شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يؤكد دعم بلاده لأمن العراق والان مع التفاصيل
أعرب ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دعم بلاده لأمن وازدهار العراق .
جاء ذلك، فى اتصال هاتفى تلقاه رئيس مجلس الوزراء العراقى من الأمير محمد ،عبّر فيه عن تهانيه، وعن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعراق ودعمها لأمنه وازدهاره .
ومن جهته،أعرب المهدى عن ترحيب العراق بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحمله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودى يؤكد دعم بلاده لأمن العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.