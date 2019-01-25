شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يؤكد دعم بلاده لأمن العراق والان مع التفاصيل

أعرب ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دعم بلاده لأمن وازدهار العراق .

جاء ذلك، فى اتصال هاتفى تلقاه رئيس مجلس الوزراء العراقى من الأمير محمد ،عبّر فيه عن تهانيه، وعن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعراق ودعمها لأمنه وازدهاره .

ومن جهته،أعرب المهدى عن ترحيب العراق بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحمله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.