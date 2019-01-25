شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة وغبار.. «الأرصاد» تكشف طقس الشرقية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الحالة تبدأ في الخامسة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الخامسة من مساء نفس اليوم.

وأهابت الهيئة بالجميع أخذ الحيطة والحذر؛ خلال القيادة على الطرق الرئيسة، واتباع تعليمات السلامة المرورية.