شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يستقبل أعضاء جمعية المتقاعدين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين محمد بن سليمان القرناس، ونائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن علي زاهر آل راكة، وعددا من منسوبي الجمعية أمس بمكتبه في الوزارة.

واطلع الراجحي على البرامج والأنشطة التي تقوم بها الجمعية والأهداف النبيلة التي تتطلع إلى تحقيقها من خلال هذا العمل الاجتماعي والتطوعي لخدمة المتقاعدين، منوّها إلى ضرورة تكريس الجهود لترقية الخدمات التي تقدمها الجمعية الوطنية للمتقاعدين لأعضائها من المتقاعدين والمتقاعدات.

وثمّن محمد القرناس مواقف وزير العمل في دعمه المستمر للجمعية ككيان خدمي خيري، مبينا أن توجيهات الوزارة ورعايتها للجمعية هي محفزة لها لتقوم بدورها المجتمعي بصورة مستمرة، وتنفذ برامجها وفق الأهداف والخطط المرسومة.

وحضر الاستقبال المشرف المالي في الجمعية عبدالله البصير، والأعضاء: سعيد الأحمري، الدكتور ملفي الرشيدي، كرامة الأحمر، سعود العويضة، العميد متقاعد سعد النجدي، سليمان الحازمي، الدكتور محمود كسناوي، المهندس فهد الحامد.