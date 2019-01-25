شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري يودي بحياة 5 أشخاص في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أودى حادث مروري أمس، بحياة 5 أشخاص، فيما أصيب 6 آخرون بينهم 4 في حالة حرجة، وذلك على طريق الهفوف العقير.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني: تلقت غرفة العمليات ظهر اليوم (أمس الخميس) بلاغا من هيئة الهلال الأحمر، يفيد باصطدام سيارتين في طريق العقير عند كبري الجشة، وأضاف: على الفور رفعنا درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظة، بمشاركة الجهات المعنية، ولفت إلى إرسالهم فرقة من مركز إسعافي الجفر التابع لصحة الأحساء إلى مكان الحادث.

وقال السدراني: توفي بالحادث خمسة أشخاص إلى جانب إصابة ست حالات، أربع منها حرجة نقلت إلى مستشفى الملك فهد والحالتان نقلتا إلى مستشفى الجفر.

» مشروع الازدواج

وسبق أن أعلن مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، م. أحمد الغامدي في حديث لـ«اليوم»، عن استئناف العمل بمشروع ازدواج طريق الهفوف العقير بمحافظة الأحساء بعد صدور موافقة الوزارة، لافتا إلى أن طوله سيبلغ 45 كلم.

وأوضح الغامدي أن العمل بالمشروع توقف منذ حوالي عامين، بعد تنفيذ أعمال ردميات حتى أسفل جسر الطريق بطول 40.5 كلم، ووضع طبقة قاعدة ترابية بطول 8 كلم، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت حتى قرار الإيقاف 41%.

يشار إلى أن طريق الهفوف العقير «الجشة العقير»، لا يزال يواصل حصد الأرواح لسالكي الطريق والمتجهين إلى الشاطئ.