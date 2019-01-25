شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام في مدخنة شواء والان نبدء بالتفاصيل

أنهت فرق الدفاع المدني بالرياض احتجاز شخص لمدة أربعة أيام داخل مجرى مدخنة شواء ارتفاعها 13 مترا في مطعم متوقف عن العمل بحي النهضة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



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