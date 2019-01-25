شكرا لقرائتكم خبر عن مركزا «خدمات وسلامة» بسجون مكة والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، أمس الأول، مركز ومعرض السلامة، ومركز الخدمات، والهوية الخاصة للزي الموحد للنزلاء، ضمن حزمة الخطط التطويرية والتنظيمية بإصلاحية جدة.

وأوضح اللواء الدويش أن مركز الخدمات هو الأول من نوعه على مستوى السجون في المملكة، ويهدف لتنظيم مجموعة من الخدمات في مبنى واحد لاختصار الوقت في إنهاء الإجراءات، ويتضمن مركز للتوثيق بين الوكلاء أو المحامين والنزلاء، مكتب كتابة عدل، غرف للزيارات الخاصة للنزلاء، وقاعة الاستثمار وهي خاصة للاجتماع برجال الأعمال الراغبين بالاستثمار داخل الإصلاحية أو في المرافق التابعة لها، وأكد تجهيز الموقع بجميع التقنيات الحديثة واللازمة لتسهيل إجراءات الأطراف المعنية بالخدمات المقدمة، وسيجري تعميم التجربة على جميع سجون وإصلاحيات المنطقة.

وقال مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة المقدم محمد أبو حيمد: إن المعرض يستهدف عرض جميع أنظمة السلامة المتوفرة داخل مرافق الإصلاحية وأعلى معايير السلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتضمن معرض معدات السلامة أنظمة إطفاء الحريق، وأنظمة الإنذار المبكر عن الحرائق، إضافة إلى نظام FM200، ونظام SAFTEY WORKSTATION، وقاعة اجتماعات.