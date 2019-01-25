شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الفريق الفعال».. برنامج تدريبي بثانوية الطحاوي والان نبدء بالتفاصيل
وقد بدأ البرنامج بكلمة لقائد المدرسة مجدي الجعفر شكر فيها المشاركين من إدارة التعليم على سرعة التجاوب والحضور، متمنياً لهم الاستفادة المرجوة، بعدها تم تناول موضوعات الدورة خلال عرض مرئي لشرائح العروض التقديمية ثم أنشطة متنوعة تم تطبيقها على المشاركين، حيث كانت محاور البرنامج «صفات الفريق الناجح، مراحل تكوين بناء فريق عمل فعال، الأدوار الهدامة لفريق العمل وطرق علاجها». وفي نهاية البرنامج قدم قائد المدرسة شكره للمدرب المتميز هشام البشر على الجهود التي تبذل لأجل تميز المدرسة في تنفيذ الفعاليات داخل وخارج المدرسة، وكذلك للإداريين الذين حضروا البرنامج لأجل الابتكار والتجديد في بيئة العمل.
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