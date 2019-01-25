شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط بيع مخطط عشوائي بـ «حسينية» مكة والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة توزيع مخطط عشوائي في منطقة الحسينية بمكة المكرمة بمساحة تزيد على 30 ألف متر مربع، تم تخطيطه من قبل مجموعة من المعتدين على الأراضي تمهيداً لتوزيعه وبيعه على المواطنين دون أي مستمسكات شرعية.

وداهم قسم مراقبة البناء المخطط العشوائي الذي تم تأمينه مسبقاً بحواجز خرسانية وذلك لمنع مراقبي البلدية من الوصول إلى المخطط وتمكنت البلدية من إزالة 63 صبة خرسانية.

وأشاد رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز الزهراني بجهود قسم مراقبة البناء وتمكنهم من ملاحظة وإزالة التعديات والإحداثات في فترة وجيزة بقيادة رئيس قسم مراقبة البناء المهندس محمد الزهراني ومتابعة المشرف خالد العصيمي، وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق لشراء الأراضي الوهمية في المخططات غير المعتمدة والتي لا تحمل صكوكا شرعية، وضرورة التأكد من المخططات المعتمدة المسجلة بسجلات الأمانة، مؤكدا ملاحقة المحدثين قانونياً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المترتبة بحقهم.