شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط بيع مخطط عشوائي بـ «حسينية» مكة والان نبدء بالتفاصيل
وداهم قسم مراقبة البناء المخطط العشوائي الذي تم تأمينه مسبقاً بحواجز خرسانية وذلك لمنع مراقبي البلدية من الوصول إلى المخطط وتمكنت البلدية من إزالة 63 صبة خرسانية.
وأشاد رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز الزهراني بجهود قسم مراقبة البناء وتمكنهم من ملاحظة وإزالة التعديات والإحداثات في فترة وجيزة بقيادة رئيس قسم مراقبة البناء المهندس محمد الزهراني ومتابعة المشرف خالد العصيمي، وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق لشراء الأراضي الوهمية في المخططات غير المعتمدة والتي لا تحمل صكوكا شرعية، وضرورة التأكد من المخططات المعتمدة المسجلة بسجلات الأمانة، مؤكدا ملاحقة المحدثين قانونياً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المترتبة بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط بيع مخطط عشوائي بـ «حسينية» مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.