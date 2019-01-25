شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات «إسعافات أولية» لمتطوعي القصيم والان نبدء بالتفاصيل

نفذت شعبة المتطوعين بمديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم برنامجاً تدريبياً على الإسعافات الأولية للمتطوعين. وتضمن البرنامج الذي أقيم بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تدريبات وتطبيقات على التعامل مع حالات الإصابة الطارئة وإنقاذ المصابين.



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