، شاهد.. حشرة "الجداجد" تظهر بـ"ردف الطائف" ومطالبات بمكافحتها ومنع انتشارها ،

محمد بن مسعود - الدمام - وثقها أحد ممارسي رياضة المشي مطالباً الإصحاح البيئي بالتحرك والتواجد بالموقع

ظهرت مُجدداً حشرة الجنادب السوداء "الجداجد" أو ما تُعرف باسم "صرصار الليل" بالساحات المُحيطة لمُنتزه الردف العام بالطائف، في واقعة تستوجب تحرك فرق الأمانة لمكافحتها.

وتفصيلاً، رصد أحد ممارسي رياضة المشي تلك الحشرات وبكثرة في الموقع، من خلال مقطع فيديو زودَ به "الخليج 365"، ما أدى لابتعاد الكثير من الممارسين عن المشي، وسط تخوف لزيادة انتشارها وربما قد تظهر في مواقع أخرى.

وطالبَ موثق الفيديو، فرق الأمانة ممثلةً في الإصحاح البيئي بالتحرك والتواجد في الموقع المعني والعمل على مكافحتها، من خلال أعمال الرش لدورات المياه القريبة كذلك قنوات الصرف الصحي منعاً لانتشارها.

يُشار إلى أن تلك الحشرة كانت قد ظهرت مؤخراً وبكثافة في الحرم المكي، وعليه فقد تعاملت أمانة العاصمة المقدسة مع الحالة بأعمال الرش والمكافحة عن طريق فرقها المُتخصصة.