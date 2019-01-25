بالفيديو.. قوة الأفواج الأمنية تباشر مهامها في محافظة فيفاء بجازان

تُشكل إضافة أمنية مع المحافظات الأخرى..
باشرت قوة الأفواج الأمنية، مهامها الأمنية في محافظة فيفاء بمنطقة جازان؛ لمساندة القطاعات الأمنية بالمحافظة.
وقال اللواء الدكتور فهد القحطاني، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، إن الدوريات الأمنية لمحافظة فيفاء انطلقت اليوم، بناء على توجيهات وزير الداخلية، كما جرى افتتاح معسكر الفوج الأمني الثاني في محافظة العيدابي بعردود.
وأضاف اللواء القحطاني، أن دوريات الأفواج الأمنية في فيفاء ستُشكل إضافة أمنية وتكاملًا أمنيًّا مع المحافظات الأخرى؛ لتحقيق مهامها الأمنية في منطقة العمليات المخصصة لها، وسنحقق نجاحات تُضاف لنجاحات القطاعات الأمنية.
ودشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء فهد القحطاني، أمس، انطلاق دوريات قوة الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها في جميع المواقع بالمحافظة.
وأوضح اللواء القحطاني، أن مباشرة الوكالة لمهامها في محافظة فيفاء سيعزز من جهود حرس الحدود، وشرطة منطقة جازان، والإدارة العامة للمجاهدين في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر حدود المملكة الجبلية مع اليمن الشقيق، وستساهم دوريات قوة الأفواج بالمحافظة في مراقبة المسالك والدروب الوعرة بجبال فيفاء، وإقامة مراكز للضبط الأمني لمتابعة وضبط المهربين والمتسللين.
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