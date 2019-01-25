انقلاب سيارة بالباحة تقودها فتاة في الخامسة عشر

أصيبت وصديقتها بإصابات متوسطة..

أصيب فتاة بالغة من العمر 15 عامًا وصديقتها، مساء اليوم الخميس، بإصابات متوسطة، في حادث انقلاب سيارة كانت تقودها. وباشرت الجهات المعنية الحادث حيث نقلت الفتاتان إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.



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