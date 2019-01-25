شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية والان مع التفاصيل

حرصًا على خدمة القراء الكرام، نقدم أسعار الذهب في السعودية، اليوم، وآخر تطورات المعدن الأصفر، وتقرير مفصل لأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السعر العالمي للمعدن عالميًا. وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالآتي اسعار الذهب عيار 24 154.54 ريال سعر الذهب عيار 22 141.67 ريال اسعار الذهب عيار 21 135.23 ريال اسعار الذهب عيار 18 115.91 ريال سعر الذهب عيار 14 90.15 ريال سعر الذهب عيار 12 77.27 ريال اسعار أوقية الذهب 4,806 ريال اسعار جنيه الذهب 1,082 ريال اسعار كيلو الذهب 154,544 ريال تغير سعر الذهب العالمي ليس الذهب المحلى وحسب وإنما شهد سعر اوية الذهب العالمية تراجعا ملحوظا حيث تراجع سعر أوقية الذهب من 1285 دولارا إلى 1280 دولارا بنسبة تراجع 0.25%، الأمر الذى انعكس على الأسعار فى سوق الصاغة. العوامل المؤثرة على سعر الذهب في مصر اليوم ومن أكثر العوامل الهامة التي تؤثر على سعر الذهب في سوق الصاغ المصري هى اسعار الاوقية العالمية للذهب حيث تعد العلاقة بينهما طردية، ويتحكم في سعر اوقية الذهب العالمي العديد من الاعتبارات اهمها سعر الدولار العالمي ومعدل الطلب على المعدن الاصفر على مستوى العالم. ونثمن أن نقدم للقارئ أسعار الذهب اليوم في السعودية، بالإضافة إلى معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية، وأسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية، نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.

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