شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تخالف وتغرم مصنعاً للمياه.. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعاً للمياه وغرمته مالياً، لنشر إعلان يحتوي على معلومات مضللة للمستهلكين عن نسبة الصوديوم، حاسمة الجدل الذي حدث حول الأمر خلال اليومين الماضيين.

وكانت إحدى الشركات أثارت جدلاً بالترويج لعبوات مياه قليلة الصوديوم؛ وحذر باحث شهير من خطورة المياه المعبأة قليلة الصوديوم؛ مؤكداً أن العبث بنسبة الصوديوم من أجل التسويق التجاري خطير صحياً وخداع للمستهلك؛ مستدلاً بتقرير لـ”مايو كلينك”، حذرت فيه من نقص معدل الصوديوم.

يُذكر أن اللائحة الفنية السعودية/الخليجية “مياه الشرب المعبأة” رقم (GSO 1025/2014) تحدد مستويات آمنة للمواد الصلبة الذائبة، (ومنها الصوديوم) وتشترط احتواء مياه الشرب المعبأة على هذه النسب الآمنة التي لا تشكل خطراً على صحة المستهلك.



مختارات هيا الشعيبي غير وبدون لغلوغ!



الأرصاد تحذر: تقلبات جوية على هذه المناطق من السبت حتى الثلاثاء مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.