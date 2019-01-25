شكرا لقرائتكم الدهان السعودي مشاري لـ”المواطن”: بدأت هاوياً ووصلت للاحتراف.. والآن مهدد بالفصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف الدهان السعودي “مشاري أبوعقيلة”؛ عن تواصل إحدى شركات الدهانات الكبرى معه بعد ظهوره الإعلامي المتكرر في أكثر من وسيلة إعلامية، وأنها تبنت تطويره وإعطاءه دورات متخصصة في مجال الدهانة.

وقال مشاري في حديث خص به “متابعات الخليج 365” إنه تعرض للضغوط من شركة التشغيل والصيانة التي يعمل بها صباحًا، معللًا ذلك بأنها ترفض أن يطور من نفسه على حد تعبيره، كما قال إنه مهدد بالفصل التعسفي منها، وأعطوه إجازة لمدة أسبوعين مجبرين بعد عناد طويل منهم، خصوصًا بعد أن قرر أن يخرج في إجازة على مسؤوليته، إلا أنه مؤمن بأن الشركة حريصة على عدم خسارته، ولا تريد فقدانه بحكم خبرته في هذا المجال، ولكنها مجرد مضايقات ومحاولة منهم لتطفيشه، كما أوضح أن اتفاقه مع الشركة الصباحية كان للإشراف على العمال فقط، والتفرغ لعمله الخاص، وتكريس نفسه للدورات التدريبية التي يحصل عليها.

وتحدث مشاري لـ”متابعات الخليج 365“، عن بداياته في مهنة الدهانة، عندما كان في محل أخيه في منطقة تبوك، ولظروف عدم الحصول على عمل، قرر الإشراف على المحل، ومنها أتقن البيع والشراء.

وأضاف أن الانطلاقة الحقيقية كانت من خلال التفاعل مع زبائن المحل؛ لرفضهم شراء المواد دون عامل تنفيذ، عندما يكون العامل في مهمة أخرى.

وأكد مشاري أن مهنة الدهانة هي مصدر الدخل الوحيد له، وهي مهنة بدأها هاويًا وانتهى به المطاف محترفًا.

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