موعد فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام السعودي برتبة (جندي) .. شروط ورابط...

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن قرب موعد فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة جندي، وذلك للراغبين من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسوف يتم تعيين المتقدمين بعد التخرج في أنحاء مناطق المملكة، وحددت شروط القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام التي يجب توفرها في المتقدمين وموعد استقبال الطلبات عبر بوابة “أبشر” توظيف ، وفق ما سنبينه فيما يلي.

موعد فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام السعودي برتبة (جندي)

وجاء في إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 1440هـ، ولغاية الساعة العاشرة من يوم الخميس الموافق 25 / 5 / 1440 هـ، وذلك عبر بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف التابع لوزارة الداخلية

شروط القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام السعودي برتبة (جندي)

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي، ضرورة توفر مجموعة من شروط القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام السعودي برتبة (جندي) والتي تتمثل بما يلي :

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة

أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً عند تقديم الطلب .

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وإختبار اللّياقة وكافة مراحل القبول .

أن لا يقل طوله عن (168سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك .

غير محكوم عليه بحد شرعي. أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية.

أن لا يكون مطروداً من إحدى الكليّات أو المعاهد العسكرية .

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .

القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام