مطالعة مديرية الأمن العام – تفاصيل موقع التقدم لـ وظائف وزارة الداخلية 1440 عبر بوابة ابشر برتبة...

نتابع آخر المستجدات والاخبار على ساحة المملكة العربية السعودية، وبالأخص وظائف شاغرة بـ مديرية الأمن العام في وزارة الداخلية السعودية، حيث أن الإدارة العامة لـ القبول المركزي بـ وكالة الوزارة لـ الشئون العسكرية قد أعلنت، عن توفر وظائف مديرية الأمن العام 1440، بالأمن العام برتبة جندي، وهذا لمن يحمل شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وهذا في كافة أنحاء مناطق المملكة العربية السعودية.

والآن نتابع سوياً التفاصيل الخاصة بـ إعلان عن وظائف مديرية الأمن العام، حيث نقدم إشتراطات وتفاصيل التقدم من خلال ذلك المقال على مديرية الأمن العام وظائف، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

اليوم نتابع مع حضراتكم من خلال مديرية الأمن وظائف، والتي قامت مرة أخرى بفتح باب التسجيل والقبول في الدورات العسكرية من جديد، حيث سوف نتابع شروط الإعلان الجديد، حيث أن طلبات القبول سوف يتم إستقبالها خلال المواعيد التي أوضحناها بهذا المقال، ونتابع معكم كل ما هو جديد عبر تحديثات مستمرة، فتابعونا.

وظائف مديرية الأمن العام

قامت مديرية الأمن العام بتحديد الأماكن الخاصة بـ التعيين بالوظائف على أنها سوف تكون في كافة أرجاء مناطق المملكة العربية السعودية، حيث أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 21/5/1440 هجرياً في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 25/5/1440 هجرياً في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً.

مديرية الأمن العام

– أهم اشتراطات الإدارة لـ الوظائف المعلن عنها أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل، مع استثناء من نشأ خارج المملكة مع والديه خلال خدمة الدولة.

– أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادلها، على أن لا يقل معدل تراكمي عن نحو الـ 65%، ومدة التخرج لا تزيد عن نحو الـ 5 سنوات.

– الأفضلية لمن يملك دورات في الحاسب الآلي والفروع الخاصة به، على أن لا تقل المدة عن نحو الـ 6 أشهر، ويشترط أن يتم الحصول عليها من أي مركز معتمد، وفي حالة الشهادة ليست معتمدة، يجب التصديق عليها من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

– درجات اختبار القدرات العامة يجب أن لا تقل عن نحو الـ 50%.

– عمر المتقدم لا يقل عن الـ 17 عام، ولا أكبر من الـ 30 عام، وقت التقدم حسب الهوية الوطنية.

– يجب إجتياز كل الفحوصات الطبية واختبارات اللياقة والمقابلة الشخصية وجميع مراحل القبول.

– طول المتقدم لا يقل عن نحو الـ 168 سم، وتناسب الطول مع الوزن طبقاً لـ اللائحة الطبية.

– يشترط عدم زواج المتقدم من غير السعودية.

– يجب على المتقدم أن يكون حسن السمعة والسلوك والسير، ولم يحكم عليه في أي قضايا مخلة بالأمانة والشرف.

– لم يسبق التعيين للمتقدم في أي وظيفة تخضع لـ نظام الخدمة العسكرية، ولم يتم الطرد له من إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية.

– لا يجب على المتقدم أن يكون موظف في أحدى الجهات الحكومية.

– على المتقدم لـ وظائف المديرية العامة للأمن أن يكون له رخصة قيادة سارية وليس عليها أي مخالفة مرورية.

موقع التقدم إلى وظائف مديرية الأمن العام

يمكن لمن تتوافر بهم الشروط التقدم على وظائف مديرية الأمن العام المتاحة من هنــــــــا، ولتفاصيل أكثر والمزيد من المعلومات التي تخص مديرية الأمن العام وظائف شاغرة من هنـــــــا، مع خالص التمنيات للجميع بالتوفيق.

نستمر سوياً ونتابع تقديمات مديرية الأمن وظائف 1440، حيث أن التقديم قد بدء من خلال الرابط الذي قمنا بإرفاقه من جانب مديرية الأمن والذي أوضحناه داخل هذا المقال أعلاه، كما سوف نكون معكم في جميع الاستفسارات التي تخص عمليات التقديم في حالة وجود تعثر في عمليات التقديم، وبالتوفيق للجميع.