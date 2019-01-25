، في قضية طفلة "العارضة".. فاتورة تحرج "صحة جازان" المجمع مازال مفتوحاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - والد الطفلة نفى كلام متحدث الصحة وزود "الخليج 365" بما يثبت صحة حديثه

تفاعلت مجدداً قضية الطفلة رنا، والتي اتهمت أسرتها مجمعاً طبياً خاصاً في العارضة بالتسبب في وفاتها بعد نقلها إلى مستشفى أبو عريش، وفجرت "الخليج 365" قضيتها حيث خرج المتحدث الرسمي في صحة جازان نبيل غاوي في أحد البرامج التلفزيونية مساء أمس ليؤكد بأن المجمع مغلق حالياً ولا يستقبل أي مرضى غير أن فاتورة زود بها والد الطفلة "الخليج 365" حصل عليها بعد الحلقة تثبت أن المجمع مازال مفتوحاً.

وتفصيلاً، قال "غاوي" خلال المداخلة إن المجمع رصدت عليه ملاحظات من ضمنها أنه غير معد لإجراء حالات الولادة وأن المكان لم يكن مؤهلاً لإجرائها وأن ملف القضية تم تحويله إلى اللجنة الطبية الشرعية.

وفي المقابل، أشار والد الطفلة يحيى أحمد العارضي إلى أن المجمع لا يبعد عن مقره سوى 500 متر وأنه يعمل حالياً على عكس ما قيل وأثبت صحة حديثه بفاتورة حصل عليها بعد الحلقة زود بها "الخليج 365".

وكانت الطفلة "رنا" قد ودعت الحياة الأسبوع الماضي بعدما تأزمت حالتها، وقال والدها إنها تعرضت للإهمال من قِبل الكادر الطبي بعد الولادة؛ ما تسبب في توقُّف نبضات القلب والتنفس. وبيَّن أنه فوجئ بطلب الطبيبة منه نقل طفلته في سيارته الخاصة نظراً لتعطل الإسعاف إلى المستشفى العام الذي نقلها لمستشفى أبو عريش قبل أن تودع الحياة بعد شهرين من الولادة.

يُشار إلى أن "صحة جازان" كانت قد وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتحقيق في الإجراءات المتخذة مع الحالة، واتخاذ ما يلزم.. وقامت كإجراء أولي بمنع الطبيبة من السفر لحين الانتهاء من القضية.