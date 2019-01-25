، "العفو الدولية": إيران غيبت 7 آلاف شخص في السجون خلال 2018 ،

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كشفت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أمس (الخميس)، أن السلطات الإيرانية اعتقلت في العام الماضي أكثر من 7 آلاف شخص، في حملة قمع سافرة.
وأفادت المنظمة بأن الحملة المذكورة شملت محتجين وطلاباً ومحامين وصحفيين وناشطين في مجالات البيئة وحقوق المرأة ونقابيين، وفقاً لـ"بي بي سي" عربي.
وأضافت: المئات من هؤلاء سجنوا أو جلدوا، وأن 26 معارضاً على الأقل قتلوا بينما مات 9 آخرون في السجون.
وأشارت "العفو" إلى أن 112 شخصاً على الأقل اعتقلوا أو بقوا رهن الاحتجاز في عام 2018، بعد أن بدأت نسوة بنزع حجابهن علناً للاحتجاج على قانون ارتداء الحجاب القسري.
ولفتت إلى أن السلطات الإيرانية اتهمت دون تقديم أي أدلة، عدداً من النشطاء والباحثين بجمع معلومات سرية تتعلق بالمناطق الإستراتيجية في إيران تحت ستار القيام بمشاريع بيئية وعلمية.
"العفو الدولية": إيران غيبت 7 آلاف شخص في السجون خلال 2018صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-25
كشفت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أمس (الخميس)، أن السلطات الإيرانية اعتقلت في العام الماضي أكثر من 7 آلاف شخص، في حملة قمع سافرة.
وأفادت المنظمة بأن الحملة المذكورة شملت محتجين وطلاباً ومحامين وصحفيين وناشطين في مجالات البيئة وحقوق المرأة ونقابيين، وفقاً لـ"بي بي سي" عربي.
وأضافت: المئات من هؤلاء سجنوا أو جلدوا، وأن 26 معارضاً على الأقل قتلوا بينما مات 9 آخرون في السجون.
وأشارت "العفو" إلى أن 112 شخصاً على الأقل اعتقلوا أو بقوا رهن الاحتجاز في عام 2018، بعد أن بدأت نسوة بنزع حجابهن علناً للاحتجاج على قانون ارتداء الحجاب القسري.
ولفتت إلى أن السلطات الإيرانية اتهمت دون تقديم أي أدلة، عدداً من النشطاء والباحثين بجمع معلومات سرية تتعلق بالمناطق الإستراتيجية في إيران تحت ستار القيام بمشاريع بيئية وعلمية.
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
12:20 AM
الاعتقالات شملت محتجين وطلاباً ومحامين وصحفيين وناشطين
كشفت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أمس (الخميس)، أن السلطات الإيرانية اعتقلت في العام الماضي أكثر من 7 آلاف شخص، في حملة قمع سافرة.
وأفادت المنظمة بأن الحملة المذكورة شملت محتجين وطلاباً ومحامين وصحفيين وناشطين في مجالات البيئة وحقوق المرأة ونقابيين، وفقاً لـ"بي بي سي" عربي.
وأضافت: المئات من هؤلاء سجنوا أو جلدوا، وأن 26 معارضاً على الأقل قتلوا بينما مات 9 آخرون في السجون.
وأشارت "العفو" إلى أن 112 شخصاً على الأقل اعتقلوا أو بقوا رهن الاحتجاز في عام 2018، بعد أن بدأت نسوة بنزع حجابهن علناً للاحتجاج على قانون ارتداء الحجاب القسري.
ولفتت إلى أن السلطات الإيرانية اتهمت دون تقديم أي أدلة، عدداً من النشطاء والباحثين بجمع معلومات سرية تتعلق بالمناطق الإستراتيجية في إيران تحت ستار القيام بمشاريع بيئية وعلمية.
، "العفو الدولية": إيران غيبت 7 آلاف شخص في السجون خلال 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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