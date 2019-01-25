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محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، إذ تقام مباراتان تجمع الأولى كوريا الجنوبية وقطر والأخرى الإمارات وأستراليا.
كوريا الجنوبية - قطر
مباراة بالغة الصعوبة للعنابي القطري في مواجهة الشمشون الكوري حيث احتل كلا المنتخبين صدارة مجموعتيهما في دور المجموعات.
تأهلت قطر لهذا الدور بعدما تغلبت على العراق بهدف نظيف فيما تأهل الشمشون الكوري على حساب البحرين بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف.
الإمارات - أستراليا
تأهل الأبيض الإماراتي على حساب قيرغيزيستان بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين فيما تأهل المنتخب الأسترالي على حساب أوزبكستان بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح.
يذكر أن المنتخب الإماراتي كان محتلاً صدارة مجموعته في دور المجموعات بينما حل المنتخب الأسترالي ثانياً في مجموعته.
"كأس آسيا".. مواجهات "طاحنة" للمنتخبات "العربية" ضد "كوريا" و"أستراليا"محمد السيّد الخليج 365 2019-01-25
تتواصل اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، إذ تقام مباراتان تجمع الأولى كوريا الجنوبية وقطر والأخرى الإمارات وأستراليا.
كوريا الجنوبية - قطر
مباراة بالغة الصعوبة للعنابي القطري في مواجهة الشمشون الكوري حيث احتل كلا المنتخبين صدارة مجموعتيهما في دور المجموعات.
تأهلت قطر لهذا الدور بعدما تغلبت على العراق بهدف نظيف فيما تأهل الشمشون الكوري على حساب البحرين بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف.
الإمارات - أستراليا
تأهل الأبيض الإماراتي على حساب قيرغيزيستان بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين فيما تأهل المنتخب الأسترالي على حساب أوزبكستان بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح.
يذكر أن المنتخب الإماراتي كان محتلاً صدارة مجموعته في دور المجموعات بينما حل المنتخب الأسترالي ثانياً في مجموعته.
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
12:13 AM
تتواصل اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، إذ تقام مباراتان تجمع الأولى كوريا الجنوبية وقطر والأخرى الإمارات وأستراليا.
كوريا الجنوبية - قطر
مباراة بالغة الصعوبة للعنابي القطري في مواجهة الشمشون الكوري حيث احتل كلا المنتخبين صدارة مجموعتيهما في دور المجموعات.
تأهلت قطر لهذا الدور بعدما تغلبت على العراق بهدف نظيف فيما تأهل الشمشون الكوري على حساب البحرين بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف.
الإمارات - أستراليا
تأهل الأبيض الإماراتي على حساب قيرغيزيستان بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين فيما تأهل المنتخب الأسترالي على حساب أوزبكستان بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح.
يذكر أن المنتخب الإماراتي كان محتلاً صدارة مجموعته في دور المجموعات بينما حل المنتخب الأسترالي ثانياً في مجموعته.
، "كأس آسيا".. مواجهات "طاحنة" للمنتخبات "العربية" ضد "كوريا" و"أستراليا" ،
المصدر : الخليج 365
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