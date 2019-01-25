، المواطن "مغاوي" يغادر إلى أمريكا لتلقي العلاج ،

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غادر المواطن عبدالرحمن عادل مغاوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج على نفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله الذي جسد بهذا الموقف عطاء الوطن لأبنائه وعطاء القيادة لأبناء الوطن.
جاء ذلك بمتابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.
هذا وقد ودّع "مغاوي" عدداً من محبيه وأقاربه أثناء خروجه من مستشفى عسير المركزي وقد ارتسمت على وجوه الجميع علامات الحب لهذا الوطن وقيادته الرشيدة معبرين عن شكرهم العميق لأمير المنطقة ولولي العهد حفظهما الله تعالى على هذا الموقف النبيل وغير المستغرب منهما سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما وأن يكتب الشفاء العاجل لـ"مغاوي" وأن يعيده سالماً لأرض الوطن.
المواطن "مغاوي" يغادر إلى أمريكا لتلقي العلاجرائد القرفي الخليج 365 2019-01-24
غادر المواطن عبدالرحمن عادل مغاوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج على نفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله الذي جسد بهذا الموقف عطاء الوطن لأبنائه وعطاء القيادة لأبناء الوطن.
جاء ذلك بمتابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.
هذا وقد ودّع "مغاوي" عدداً من محبيه وأقاربه أثناء خروجه من مستشفى عسير المركزي وقد ارتسمت على وجوه الجميع علامات الحب لهذا الوطن وقيادته الرشيدة معبرين عن شكرهم العميق لأمير المنطقة ولولي العهد حفظهما الله تعالى على هذا الموقف النبيل وغير المستغرب منهما سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما وأن يكتب الشفاء العاجل لـ"مغاوي" وأن يعيده سالماً لأرض الوطن.
24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:52 PM
على نفقة ولي العهد وبمتابعة من أمير عسير
غادر المواطن عبدالرحمن عادل مغاوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج على نفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله الذي جسد بهذا الموقف عطاء الوطن لأبنائه وعطاء القيادة لأبناء الوطن.
جاء ذلك بمتابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.
هذا وقد ودّع "مغاوي" عدداً من محبيه وأقاربه أثناء خروجه من مستشفى عسير المركزي وقد ارتسمت على وجوه الجميع علامات الحب لهذا الوطن وقيادته الرشيدة معبرين عن شكرهم العميق لأمير المنطقة ولولي العهد حفظهما الله تعالى على هذا الموقف النبيل وغير المستغرب منهما سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما وأن يكتب الشفاء العاجل لـ"مغاوي" وأن يعيده سالماً لأرض الوطن.
، المواطن "مغاوي" يغادر إلى أمريكا لتلقي العلاج ،
المصدر : الخليج 365
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