، آل الشيخ: "الأهلي" قدم الكثير من المساهمات في رحلة تطوير التعليم بالمملكة ،

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن التعليم الأهلي شريك النجاح في رحلة تطوير التعليم في المملكة؛ إذ قدم الكثير من المساهمات في تطوير مسيرة التعليم على مر العقود، مستدركاً إلى أن الطموح لا يزال أكبر مما تحقق.
ونوه في كلمته التي وجهها للمستثمرين والمستثمرات في لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي باعتماد مجلس الوزراء مبلغ 400 مليون ريال سنوياً كميزانية لتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل ضمن البرنامج التنفيذي بمبادرة "تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير المباني التعليمية"، مشيداً بمشاركة القطاع الخاص في بناء 400 مدرسة تم الاتفاق عليها مع المستثمرين لبنائها وصيانتها لمدة عشرين سنة.
وأضاف آل الشيخ أن الدولة وفرت القروض لدعم القطاع الخاص، مبيناً أن الاستثمار لابد أن يكون في بيئة منظمة لجذب المستثمرين ولإعطاء الأمان والاستقرار للمستثمر ورفع مستوى الخدمة المقدمة من أجل المساهمة في تحسين نواتج التعلم.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دشن صباح اليوم الخميس، بمقر وزارة التعليم لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي لدعم التوسع في الاستثمار فيه، وتعزيز التواصل مع المستثمرين ومناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار، وذلك بحضور وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ومدير عام التعليم الأهلي محمد بن عيد العتيبي، ومدير عام علاقات المستثمرين عواطف الحارثي، وعدد من المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي.
آل الشيخ: "الأهلي" قدم الكثير من المساهمات في رحلة تطوير التعليم بالمملكةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-01-24
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن التعليم الأهلي شريك النجاح في رحلة تطوير التعليم في المملكة؛ إذ قدم الكثير من المساهمات في تطوير مسيرة التعليم على مر العقود، مستدركاً إلى أن الطموح لا يزال أكبر مما تحقق.
ونوه في كلمته التي وجهها للمستثمرين والمستثمرات في لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي باعتماد مجلس الوزراء مبلغ 400 مليون ريال سنوياً كميزانية لتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل ضمن البرنامج التنفيذي بمبادرة "تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير المباني التعليمية"، مشيداً بمشاركة القطاع الخاص في بناء 400 مدرسة تم الاتفاق عليها مع المستثمرين لبنائها وصيانتها لمدة عشرين سنة.
وأضاف آل الشيخ أن الدولة وفرت القروض لدعم القطاع الخاص، مبيناً أن الاستثمار لابد أن يكون في بيئة منظمة لجذب المستثمرين ولإعطاء الأمان والاستقرار للمستثمر ورفع مستوى الخدمة المقدمة من أجل المساهمة في تحسين نواتج التعلم.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دشن صباح اليوم الخميس، بمقر وزارة التعليم لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي لدعم التوسع في الاستثمار فيه، وتعزيز التواصل مع المستثمرين ومناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار، وذلك بحضور وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ومدير عام التعليم الأهلي محمد بن عيد العتيبي، ومدير عام علاقات المستثمرين عواطف الحارثي، وعدد من المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي.
24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:50 PM
أشاد بمشاركة القطاع الخاص في بناء 400 مدرسة مؤكداً: الطموح أكبر مما تحقق
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن التعليم الأهلي شريك النجاح في رحلة تطوير التعليم في المملكة؛ إذ قدم الكثير من المساهمات في تطوير مسيرة التعليم على مر العقود، مستدركاً إلى أن الطموح لا يزال أكبر مما تحقق.
ونوه في كلمته التي وجهها للمستثمرين والمستثمرات في لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي باعتماد مجلس الوزراء مبلغ 400 مليون ريال سنوياً كميزانية لتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل ضمن البرنامج التنفيذي بمبادرة "تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير المباني التعليمية"، مشيداً بمشاركة القطاع الخاص في بناء 400 مدرسة تم الاتفاق عليها مع المستثمرين لبنائها وصيانتها لمدة عشرين سنة.
وأضاف آل الشيخ أن الدولة وفرت القروض لدعم القطاع الخاص، مبيناً أن الاستثمار لابد أن يكون في بيئة منظمة لجذب المستثمرين ولإعطاء الأمان والاستقرار للمستثمر ورفع مستوى الخدمة المقدمة من أجل المساهمة في تحسين نواتج التعلم.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دشن صباح اليوم الخميس، بمقر وزارة التعليم لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي لدعم التوسع في الاستثمار فيه، وتعزيز التواصل مع المستثمرين ومناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار، وذلك بحضور وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ومدير عام التعليم الأهلي محمد بن عيد العتيبي، ومدير عام علاقات المستثمرين عواطف الحارثي، وعدد من المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي.
، آل الشيخ: "الأهلي" قدم الكثير من المساهمات في رحلة تطوير التعليم بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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