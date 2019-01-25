، "الليلية الخامسة" بالشرائع تكرّم الطلاب المتفوقين والمنضبطين في الحضور ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأسمري" طالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على تميزهم وتفوقهم الدراسي

كرّمت المدرسة الثانوية الخامسة الليلية بالشرائع، الطلاب المتفوقين في نتائج الفصل الدراسي الأول بالإضافة إلى تكريم الطلاب المنضبطين في الحضور.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بتلاوة من الذكر الحكيم، بحضور معلمين وطلاب المدرسة، ثم ألقى وكيل المدرسة فهد الحارثي كلمة بالنيابة عن مدير المدرسة فيصل الأسمري قال فيها إنه لكل مجتهد نصيب، وحث الطلاب المتفوقين على المواصلة في تحقيق أعلى الدرجات والجهود الجادة في التحصيل الدراسي، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على تميزهم، حتى يكونوا قدوة في التفوق الدراسي لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

تلا ذلك كلمة المرشد الطلابي مبارك العتيبي، شكر فيها مدير المدرسة فيصل الأسمري على توفير بيئة تعليمية دافعة ومحفزة للتعليم وتشجيع الطلاب على التحصيل ثم إدارة المدرسة والمعلمين على بث روح المنافسة الإيجابية بين طلاب المدرسة.

وقام وكيل الثانوية الليلية الخامسة فهد الحارثي والمرشد الطلابي مبارك العتيبي بتسليم الجوائز وشهادات التفوق للطلاب المتميزين وهنأ الدارسين على هذا التميز والمعلمين بقطف ثمرة جهودهم وقدم كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.