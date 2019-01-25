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لجنة التحقيق: عدد قتلى احتجاجات السودان يرتفع إلى 29

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد مقتل شاب في مظاهرات اليوم

نقلت "رويترز" عن عامر محمد إبراهيم، المتحدث باسم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السودانية، أن رجلاً عمره 24 عاماً لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم (الخميس).

وأفاد "عامر" بأن عدد القتلى منذ بدء احتجاجات السودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) ارتفع إلى 29.

لجنة التحقيق: عدد قتلى احتجاجات السودان يرتفع إلى 29

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-25

نقلت "رويترز" عن عامر محمد إبراهيم، المتحدث باسم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السودانية، أن رجلاً عمره 24 عاماً لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم (الخميس).

وأفاد "عامر" بأن عدد القتلى منذ بدء احتجاجات السودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) ارتفع إلى 29.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440

12:00 AM

بعد مقتل شاب في مظاهرات اليوم

نقلت "رويترز" عن عامر محمد إبراهيم، المتحدث باسم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السودانية، أن رجلاً عمره 24 عاماً لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم (الخميس).

وأفاد "عامر" بأن عدد القتلى منذ بدء احتجاجات السودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) ارتفع إلى 29.

، لجنة التحقيق: عدد قتلى احتجاجات السودان يرتفع إلى 29 ،
المصدر : الخليج 365

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