محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتحاد ضم الدولي عبدالعزيز البيشي في عقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، وقد مثل النادي في مراسم التوقيع لؤي ناظر رئيس النادي ونائبه حمد الصنيع اللذان تمنيا أن يوفق اللاعب مع زملائه اللاعبين في خدمة الفريق في الفترة المقبلة وأن يسهم في تحقيق تطلعات جماهيره الوفية، ويجيد اللاعب أكثر من مركز في خط الوسط وكان له حضور مع المنتخب السعودي الأول في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة هذه الفترة بالإمارات العربية المتحدة والتي غادرها الأخضر من دور الستة عشر، وكانت " الخليج 365 " قد انفردت وفق مصادرها بقيمة مبلغ عقد اللاعب مع فريقه الفيصلي والذي بلغ سبعة ملايين ريال.

البيشي اتحادياً لثلاث سنوات ونصف عبدالله الشهري الخليج 365 2019-01-24 أعلن نادي الاتحاد ضم الدولي عبدالعزيز البيشي في عقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، وقد مثل النادي في مراسم التوقيع لؤي ناظر رئيس النادي ونائبه حمد الصنيع اللذان تمنيا أن يوفق اللاعب مع زملائه اللاعبين في خدمة الفريق في الفترة المقبلة وأن يسهم في تحقيق تطلعات جماهيره الوفية، ويجيد اللاعب أكثر من مركز في خط الوسط وكان له حضور مع المنتخب السعودي الأول في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة هذه الفترة بالإمارات العربية المتحدة والتي غادرها الأخضر من دور الستة عشر، وكانت " الخليج 365 " قد انفردت وفق مصادرها بقيمة مبلغ عقد اللاعب مع فريقه الفيصلي والذي بلغ سبعة ملايين ريال. 24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 11:28 PM أعلن نادي الاتحاد ضم الدولي عبدالعزيز البيشي في عقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، وقد مثل النادي في مراسم التوقيع لؤي ناظر رئيس النادي ونائبه حمد الصنيع اللذان تمنيا أن يوفق اللاعب مع زملائه اللاعبين في خدمة الفريق في الفترة المقبلة وأن يسهم في تحقيق تطلعات جماهيره الوفية، ويجيد اللاعب أكثر من مركز في خط الوسط وكان له حضور مع المنتخب السعودي الأول في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة هذه الفترة بالإمارات العربية المتحدة والتي غادرها الأخضر من دور الستة عشر، وكانت " الخليج 365 " قد انفردت وفق مصادرها بقيمة مبلغ عقد اللاعب مع فريقه الفيصلي والذي بلغ سبعة ملايين ريال.

، البيشي اتحادياً لثلاث سنوات ونصف ،

المصدر : الخليج 365

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