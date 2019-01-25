، "بنيان النسائية" تقيم الحفل الختامي لبرنامج بناء ونماء ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفارس: اليوم نحتفي ونكرم المشاركين بمبادرة حراس الأمن

أقامت مساء اليوم جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية الحفل الختامي لبرنامج بناء ونماء، يستهدف تكريم حراس الأمن السعودي، في مسرح دار العلوم بحضور شخصيات مهمة.

وفي التفاصيل؛ قالت السيدة تركية الفارس نائب رئيس الجمعية لـ"الخليج 365": اليوم نحتفي ونكرم المشاركين بمبادرة حراس الأمن التي تبنتها الجمعية من سنة، بإشراف وتطوع السيدة هند المعمر لتنمية حراس الأمن، كما أن جميع المشاركين متطوعين ومتطوعات من كافة الاختصاصات.

وتضيف: "احتفينا بهم اليوم لأننا وجدنا أثراً كبيراً رغم قصر الوقت، والمبادرة الهدف منها كون أن حراس الأمن وضعهم خاص وظروفهم صعبة، فمرت علينا حالات بادرنا بتبنيها بمبادرة خاصة بهم فقمنا بدراسة حالات وأدخلناهم المبادرة، ووجدنا تأثيراً كبيراً عليهم، ببرنامج بناء ونماء البرنامج الذي يهدف إلى تطويرهم فالبرنامج عبارة عن عدة دورات كل دورة ثلاثة أشهر، وهناك حوافز تقدم لهم، والحمدلله وجدنا تأثيراً كبيراً، ونأمل أن تتغير ظروفهم وتتطور إن شاء الله".

من جهة أخرى، قالت السيدة هند المعمر مشرفة المشروع لـ"الخليج 365": حراس الأمن يعانون من تدني رواتبهم وظروفهم الصعبة، فقررنا أن نعمل مبادرة كون أسرهم متوسطة وفقيرة، والبرنامج عبارة عن تنمية للفئة المستهدفة، تهدف إلى التوعية من خلال ورش تدريبية مدة كل دورة ثلاثة شهور تبنينا 90 حالة، أدخلناهم الدورات وتغيرت أحوالهم عن طريق المساعدات غير مباشرة كسداد الإيجار والسكن والديون، وبقي معنا فقط من تقبل البرنامج وتطور".

وتضيف: "هذا الحفل لتكريم المتدربين وعددهم 34 مدرباً من كافة الاختصاصات جميعهم متطوعون، فقررنا تكريمهم؛ كونهم قدموا ما عليهم بكل جد وحماس، وطالبت المعمر أن تلتفت وزارة العمل إلى ظروف حراس الأمن، وتبني المبادرة كونها ساهمت بتحسين عدد من حياة الحراس، وتغيرت معنوياتهم وتحسن الوضع الاقتصادي".

يُذكر أن جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية تهدف إلى توفير السكن الملائم للأسر المستحقة عبر تبني مفهوم التنمية الأسرية ذات الأثر المستدام لأفراد الأسر المستحقة، وزيادة وتنوع الموارد المالية للجمعية، وتعزيز مفهوم العمل المؤسسي في عملية التأسيس والبناء للجمعية، وبناء وتطوير مهارات منسوباتها.