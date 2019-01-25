محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت الخطوط السعودية قراراً إدارياً بتعيين بنان بنت سعود الملق على وظيفة مدير عام التطبيقات الرقمية، وبذلك تكون بنان أول مديرة عامة بالخطوط السعودية. ويذكر أن الخطوط السعودية داعم مهم لتوظيف السعوديين حيث نسب السعودة فيها تصل إلى 100% في كثير من قطاعات المؤسسة، إضافة لشراكتها مع وزارة التعليم لابتعاث 5000 طالب وطالبة لدراسة مختلف تخصصات الطيران. "بنان الملق" أول مديرة عامة بالخطوط السعودية راكان العبيد الخليج 365 2019-01-24 أصدرت الخطوط السعودية قراراً إدارياً بتعيين بنان بنت سعود الملق على وظيفة مدير عام التطبيقات الرقمية، وبذلك تكون بنان أول مديرة عامة بالخطوط السعودية. ويذكر أن الخطوط السعودية داعم مهم لتوظيف السعوديين حيث نسب السعودة فيها تصل إلى 100% في كثير من قطاعات المؤسسة، إضافة لشراكتها مع وزارة التعليم لابتعاث 5000 طالب وطالبة لدراسة مختلف تخصصات الطيران. 24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 11:19 PM أصدرت الخطوط السعودية قراراً إدارياً بتعيين بنان بنت سعود الملق على وظيفة مدير عام التطبيقات الرقمية، وبذلك تكون بنان أول مديرة عامة بالخطوط السعودية. ويذكر أن الخطوط السعودية داعم مهم لتوظيف السعوديين حيث نسب السعودة فيها تصل إلى 100% في كثير من قطاعات المؤسسة، إضافة لشراكتها مع وزارة التعليم لابتعاث 5000 طالب وطالبة لدراسة مختلف تخصصات الطيران. ، "بنان الملق" أول مديرة عامة بالخطوط السعودية ،

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