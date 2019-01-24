السعودية | العساف يلتقي وزاء خارجية النمسا والعراق والجزائر واليابان والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العساف يلتقي وزاء خارجية النمسا والعراق والجزائر واليابان والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، المدير التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي السيد كلاوس شواب، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.

والتقى وزير الخارجية وزير الخارجية في إمبراطورية اليابان تارو كونو، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد القادر مساهل، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وزيرة خارجية جمهورية النمسا كارين كنايسل،

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.