، "صحي المنصورة" يحصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن ١٧ مركزًا على مستوى الرياض

حصل مركز الرعاية الصحية الأولية بالمنصورة النموذجي على شهادة الاعتماد "سباهي" من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ضمن 17 مركزًا صحيًا على مستوى الرياض التابعة لصحة المنطقة.

ويعتبر مركز الرعاية الأولية بالمنصورة أحد المراكز النموذجية من كافة التجهيزات الطبية والخدمة التي يقدمها للمواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير مركز الرعاية الأولية بالمنصورة عبدالله المرشدي أن الشهادة التي حصل عليها المركز لم تأت إلا بعد جهود متميزة ومثمرة من جميع النواحي الطبية.

وأضاف المرشدي أن جهود المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ومساعدة المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص ساهمت في تطوير الشأن الصحي على مستوى المنطقة.

وكان مركز الرعاية الصحية الأولية بالمنصورة قد شارك مطلع العام الحالي في مؤتمرات طبية وأوراق عمل وبحوث قدمها منسوبوه في كافة التخصصات الطبية.