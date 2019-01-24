شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الطائف يبحث مبادرة «اليوم البلدي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

بحث المجلس البلدي لأمانة الطائف إطلاق مبادرة (اليوم البلدي) بالمجلس والعديد من المواضيع، حيث أوضح رئيس المجلس البلدي صاطي بن ثواب العتيبي أن الجلسة الـ43 والتي عقدت بقاعة اجتماعات غرب الطائف للمجلس بحثت العديد من المواضيع الداعمة للعمل البلدي، وتعزيز الجهد التنموي والتطويري، بالإضافة لمناقشة القضايا والمواضيع علاوة على بحث ما تم اتخاذه من اجراءات حيال توصيات الجلسات السابقة.

وقد طرح الاجتماع ميزانية أمانة محافظة الطائف للعام الحالي 14440هـ/1441هـ ضمن جدول أعماله، لدعم الجهود والمشاريع البلدية بما يحقق الأهداف المرجوة، ويلبي احتياجات الأهالي من الخدمات بما يحقق غايات برنامج التحول الوطني، ويدفع بالأعمال التنموية إلى مسارات رؤية المملكة 2030.

وقدم نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة التطوير مبادرة (اليوم البلدي) والتي تهدف إلى اشراك المجتمع في تطوير الخدمات البلدية، والتواصل الفعال مع كافة الشرائح والاستماع إلى مقترحاتهم للارتقاء بأعمال القطاع البلدي وسلطت الجلسة الضوء على العديد من التعاميم التي تخص أعمال المجالس البلدية وتطوير أعمالها.