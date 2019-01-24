ظهور زوجة محمد بن سلمان في فعالية ثقافية

أثارت مشاركة غير معهودة للأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، زوجة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فعالية عامة، بلبلة وتضارب في المعلومات وسجال في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن سعى عدد كبير من المدونين لرؤية الأميرة الشابة في ظهورها النادر.

وحضرت الأميرة سارة فعالية ثقافية ذات طابع نسائي، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، تحت اسم “المشراق 2” وسط اهتمام إعلامي تقدّمته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قبل أن تنضم إليها وسائل إعلام عالمية شدها مشاركة حرم ولي العهد التي قلما تظهر في المناسبات العامة. بحسب ارم نيوز

واتسمت كل التغطيات الإعلامية للفعالية الثقافية بغياب الصور ومقاطع الفيديو للأميرة سارة التي رعت افتتاح “المشراق 2″، إذ يتم حظر التصوير في المناسبات الرسمية والعامة ذات الطابع النسائي.

ولم ينجح الحضور في الحصول على صورة للأميرة سارة، فيما أبدى عدد كبير منهم غضبًا من وسائل إعلام مثل شبكة "سي إن إن" الأمريكية لنشرها تفاصيل مكتوبة عن مشاركة الأميرة سارة من دون صور ومقاطع فيديو.