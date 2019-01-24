مشاهدة مباراة ايران والصين بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

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تنطلق في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 24 يناير 2019، واحد من المباريات المثيرة في دور الـ8 لبطولة كأس أمم أسيا 2019، حيث يلتقي منتخبا ايران والصين في مباراة نارية بين الفريقين ، كورة لايف مشاهدة مباراة ايران والصين بث مباشر.

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ونجح منتخب ايران في التأهل عقب تجاوزه منتخب عمان بهدفين دون رد ، بينما وصل المنتخب الصيني لهذا الدور بعدما فاز على منتخب تايلاند بهدفين مقابل هدف، يلا شوت مشاهدة مباراة ايران والصين بث مباشر.

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وسبق وأن تقابل المنتخبين من قبل خلال 6 مرات في بطولة كاس الأمم الأسيوية، إذ شهدت المواجهات فوز إيران خلال 3 مباريات، وتعادلا في اثنتين، فيما انتصر التنين الصيني مرة واحدة، كورة ستار مشاهدة مباراة ايران والصين بث مباشر.

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وستكون مباراة اليوم تحدي خاص للمدربين العالميين الإيطالي ليبي بطل كاس العالم مع الطليان والمدير الفني الحالي للصين، والبرتغالي المخضرم كيروش مدرب إيران والذي قادهم لتقديم مستوى مميز في المونديال.

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وتنطلق مباراة ايران والصين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس عبر beIN SPORTS MAX 2 HD AR Alkass EXTRA One HD