جدة: القبض على مالك مستشفى لتنفيذ 32 حكماً

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جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة) ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مالك مستشفى خاص بالمحافظة، بعد صدور أوامر محكمة التنفيذ بحبسه، بشأن مطالبات مالية لم يف بها. وكانت المحكمة العامة بجدة أصدرت أكثر من 32 حكما ضد مالك المستشفى، بسبب مطالبات أطباء، وعمالة، وشركات. وتتجاوز حقوق الكادر الطبي بمفرده 1.5 مليون ريال. وبحسب مصادر "الخليج 365" فإن القضية تعود إلى 7 سنوات، بعد تراكم المخالفات ضد المستشفى، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه، وتسريح الكادر الطبي دون الوفاء بحقوقهم، فضلا عن الشركات وأصحاب الحقوق. وأودع مالك المستشفى في سجن ذهبان بعد مماطلته الدائنين أكثرمن 7 سنوات.

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مالك مستشفى خاص بالمحافظة، بعد صدور أوامر محكمة التنفيذ بحبسه، بشأن مطالبات مالية لم يف بها. وكانت المحكمة العامة بجدة أصدرت أكثر من 32 حكما ضد مالك المستشفى، بسبب مطالبات أطباء، وعمالة، وشركات. وتتجاوز حقوق الكادر الطبي بمفرده 1.5 مليون ريال. وبحسب مصادر "الخليج 365" فإن القضية تعود إلى 7 سنوات، بعد تراكم المخالفات ضد المستشفى، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه، وتسريح الكادر الطبي دون الوفاء بحقوقهم، فضلا عن الشركات وأصحاب الحقوق. وأودع مالك المستشفى في سجن ذهبان بعد مماطلته الدائنين أكثرمن 7 سنوات.

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