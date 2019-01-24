شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة رئاسة فنزويلا.. لحظة بلحظة والان مع التفاصيل

تصاعدت حدة الأزمة في فنزويلا على نحو سريع إثر إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو، تنصيب نفسه قائما بأعمال "رئيس البلاد.

وسرعان ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف به رئيسا للبلاد، وتبعته عدة دول، وسط تلاحق سريع للأحداث في هذا البلد اللاتيني.

نرصد لكم تطورات الأزمة في فنزويلا لحظة بلحظة بتوقيت جرينتش (ت.ج)

23:08 كوبا تعبر عن "دعمها الحازم" للرئيس الفنزويلي مادورو في مواجهة ما وصفته بـ"المحاولة الانقلابية"

22:37 الاتحاد الأوروبي: ندعم الجمعية الوطنية في فنزويلا كمؤسسة منتخبة ديمقراطيا

22:30 الاتحاد الأوروبي يدعو للبدء في إجراءات لتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة" في فنزويلا

21:53 رئيس المجلس الأوروبي: الجمعية الوطنية و"خوان جوايدو" يملكان تفويضا شعبيا في فنزويلا

21:52 رئيس المجلس الأوروبي: آمل أن تتحد أوروبا في دعم القوى الديمقراطية في فنزويلا على عكس ما يمثله مادورو

21:38 وزير دفاع فنزويلا: القوات المسلحة تتبرأ من "جوايدو" وتؤكد دفاعها عن الدستور والسيادة الوطنية

21:13 كوستاريكا تعترف بـ "خوان جوايدو" قائما بأعمال الرئيس في فنزويلا

21:01 خوان جوايدو يطالب البعثات الدبلوماسية بعدم مغادرة فنزويلا

20:56 الإكوادور تعترف بـ "خوان جوايدو" قائما بأعمال الرئيس في فنزويلا

20:48نيكولاس مادورو يدعو الجيش في فنزويلا إلى الحفاظ على الوحدة والانضباط

20:38 متحدث باسم الرئاسة الفرنسية: باريس تتابع عن كثب الوضع في فنزويلا وتتشاور مع شركاؤها الأوربيين

20:31 نيكولاس مادورو يتهم المعارضة بمحاولة الانقلاب على السلطة في فنزويلا

20:25 جواتيمالا تعترف بـ "خوان جوايدو" قائما بأعمال الرئيس في فنزويلا

20:23 رئيس بوليفيا إيفو موراليس يؤكد تضامنه مع نيكولاس مادورو

20:21 مادورو يعلن قطع فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ويمهل بعثتها الدبلوماسية 72 ساعة للمغادرة

20:09 "مادورو" يلقي كلمة لمؤيديه من شرفة القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

20:07 الأرجنتين تعترف بـ "خوان جوايدو" قائما بأعمال الرئيس في فنزويلا

20:02 متحدث باسم الرئاسة المكسيكية: لا ندعم قرار منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بـ"خوان جوايدو" رئيسا لفنزويلا

19:42 .. قوات الأمن في فنزويلا تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين أغلقوا طريقا سريعا في العاصمة كاراكاس

19:38 تشيلي وبيرو تعترفان بـ"خوان جوايدو" قائما بأعمال الرئيس في فنزويلا

19:35 .. كولومبيا تعترف بـ "خوان جوايدو" قائما بأعمال الرئيس في فنزويلا

19:25 .. باراجواي تعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا "خوان جوايدو" قائما بأعمال رئيس البلاد

19:15 .. البرازيل تعترف بـ "خوان جوايدو" قائما بأعمال الرئيس في فنزويلا

19:05 .. متحدث باسم خارجية المكسيك: لا نتوقع تغييرا في سياستنا بشأن فنزويلا "في الوقت الراهن"

19:00 .. مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: كل الخيارات متاحة إذا ما تعرض نيكولاس مادورو بأذى لأي من أعضاء الجمعية الوطنية أو أي مسؤولين آخرين

18:55 مساء متظاهرون يقطعون طرقا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

18:45.. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: شعب فنزويلا عانى طويلا من نظام "مادورو" غير الشرعي

18:40 .. وزير الخارجية الأمريكي يدعو جيش فنزويلا وقوات الأمن إلى دعم الديمقراطية وحماية المواطنين

18:40 .. وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستدعم رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا "خوان جوايدو" لتأسيس حكومة انتقالية والتحضير للانتخابات

18:25 .. وزير الخارجية الأمريكي يدعو نيكولاس مادورو للتنحي جانبا لإفساح المجال أمام زعيم شرعي يعكس إرادة شعب فنزويلا

18:16 .. جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي: شعب فنزويلا عبر عن رأيه بشجاعة في وجه فساد النظام، ونقص الغذاء والدواء، وغياب سيادة القانون

18:12 .. منظمة الدول الأمريكية تعترف برئيس الجمعية الوطنية في كاراكاس "خوان جوايدو" رئيسا لفنزويلا

18:09 .. الآلاف من مؤيدي ومعارضي "مادورو" يتظاهرون في شوارع العاصمة الفنزويلية كاراكاس

18:05.. اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخوان جوايدو رئيسا لفنزويلا

18:03.. رئيس البرلمان في فنزويلا خوان جوايدو يعلن نفسه قائما بأعمال "رئيس البلاد"