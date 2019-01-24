شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة تقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل

السعودية نيوز 365- اقترب اللاعب الإسباني ماركو اسينسيو لاعب نادي ريال مدريد من العودة، من أجل المشاركة مع ناديه خلال المباريات القادمة في جميع البطولات.

وأصبح اسينسيو جاهزا بشكل شبه كامل، لتدعيم صفوف ريال مدريد مرة أخري، بعد الغياب الذي دام طويلا بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأشهر الماضية.

وتضع جماهير نادي ريال مدريد الكثير من الآمال علي اللاعب الإسباني الشاب، لقيادة الفريق للعودة مرة أخري للنتائج المميزة في الدوري الإسباني.

وكانت تري دائما جماهير الملكي، أن اسيسنيو هو البديل البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رحيله إلي نادي يوفنتوس، في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.