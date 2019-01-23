شكرا لقرائتكم هكذا تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغ الطفل القرشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كرم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم الطفل عبدالله محمد القرشي البالغ من العمر ٨أعوام ، وذلك لقيامه بالإبلاغ عن وجود مخالفة بيئية بجوار منزله ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية عبر نظام بلدي 940 ،وقد تجاوبت الأمانة مع البلاغ الوارد وتم تصحيح المخالفة البيئية .

وقدم القويحص هدية تقديرية للطفل معرباً عن إعجابه الشديد بشعوره بالمسؤولية في سنٍ مبكرة مقدماً شكرهُ وتقديرهُ لولي أمر الطفل ” القرشي” والذي قام بالاحتفاء بابنه ومشاركته بهذه المناسبة .

وأوضح مدير إدارة خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني تجاوب الأمانة مع مختلف البلاغات الواردة عبر نظام بلدي 940 الجديد ويعتبر النظام من الأنظمة الحديثة المطورة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ويمتاز بسهولة التعامل مع العملاء لاستقبال وإدارة البلاغات.

وأشار رئيس قسم البلاغات بالأمانة عبدالله العمودي إلى أن عدد البلاغات الواردة يومياً لخدمة العملاء ما يقارب من 200 بلاغ ، مؤكداً تجاوب الأمانة مع مختلف شرائح وفئات المجتمع واستقبال جميع البلاغات والملاحظات وإحالتها للجهات والإدارات المختصة لمباشرتها وإنهائها والعمل على تحسين مستوى الخدمات البلدية .



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